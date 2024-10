Ciclista cade durante escursione, recuperato dai vigili del fuoco

I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 9:45 nel comune di San Casciano in Val di Pesa nei pressi di Via Treggiaia in un sentiero situato in zona impervia a circa 150 metri dalla strada, per il soccorso ad un ciclista che si è infortunato durante una escursione. Una volta immobilizzata la spalla dai sanitari è stato posizionato su una barella toboga e i vigili del fuoco lo hanno trasportato fino alla strada e consegnato al personale sanitario

