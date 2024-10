In corso le elezioni per il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze

Seggi aperti fino alle 20. Quindi le operazioni di spoglio delle schede Sono in corso, fino alle 20, le elezioni per il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze. Al fine di agevolare il più possibile il diritto all'espressione di voto da parte di Consiglieri e Sindaci dei quarantuno Comuni metropolitani chiamati ad eleggere i componenti del Consiglio della Metrocittà, sono state affiancate al seggio elettorale centrale di Palazzo Medici Riccardi a Firenze altre tre sottosezioni a Empoli, Borgo San Lorenzo e Pontassieve.

A Firenze, presso la "Sala Pistelli" a Palazzo Medici Riccardi in via Cavour, votano Consiglieri e Sindaci dei comuni di Bagno a Ripoli, Barberino e Tavarnelle Val di Pesa, Calenzano, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa, Vaglia.

A Empoli votano Consiglieri e Sindaci dei comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli e Vinci. A Borgo San Lorenzo votano Consiglieri e Sindaci dei comuni di Borgo San Lorenzo, Barberino di Mugello, Dicomano, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero e Vicchio. A Pontassieve votano Consiglieri e Sindaci dei comuni di Figline e Incisa Valdarno, Londa, Pelago, Pontassieve, Rignano sull'Arno, Reggello, Rufina e San Godenzo.

È stata programmata anche la possibilità di avvalersi un Seggio speciale o "volante" per elettori con esigenze eccezionali connesse allo stato di salute, nel caso di ricovero in ospedali e/o strutture di cura e/o impedimenti certificati e comunque nei casi espressamente previsti per legge. Il seggio elettorale è formato da un dirigente o da un funzionario della Città Metropolitana, che lo presiede, e da quattro funzionari o impiegati dell'ente, di cui uno con funzioni di segretario.

Sono 5 le liste tra cui Sindaci e Consiglieri dei quarantuno Comuni della Città Metropolitana di Firenze scelgono i componenti del Consiglio della Metrocittà in Palazzo Medici Riccardi.

Le liste elettorali, elencate secondo l'ordine temporale di sorteggio, sono le seguenti: Uniti per la città metropolitana; Partito democratico; Territori Beni Comuni; Per il cambiamento; Territori al centro.

Il Consiglio metropolitano sarà composto dalla Sindaca metropolitana Sara Funaro e da altri diciotto componenti che saranno eletti dai Sindaci e dai Consiglieri di ogni Comune che fa parte della Città Metropolitana di Firenze.

Ciascuno degli elettori ha diritto a esprimere un solo voto di preferenza per un/a candidato/a consigliere/a della lista votata. Il Consiglio Metropolitano ha funzioni normative e deliberative, nonché di indirizzo, programmazione e controllo sull'attività politico-amministrativa della Città Metropolitana di Firenze. Si affianca all'altro organo metropolitano che è la Conferenza metropolitana, composta da tutti i Sindaci dei comuni compresi nella Città metropolitana, con poteri propositivi e consultivi e deliberativi.

I candidati alla carica di Consigliere Metropolitano, per ciascuna delle

liste, sono i seguenti:

UNITI PER LA CITTA' METROPOLITANA

1. KAPO DIANA

2. BELLINI LORENZO

3. BENDONI FIORELLA

4. BICCHI SILVIA

5. DI CUIO MARCO

6. FALCHINI IRENE

7. LATINI DANIELE

8. MARTELLA STEFANO

9. PIZZOLO VINCENZO MARIA

10. PRATESI PIER GUIDO

PARTITO DEMOCRATICO

1. DI MAIO SARA

2. ARMENTANO NICOLA

3. MANTELLASSI ALESSIO

4. SERENI CLAUDIA

5. BARONCELLI DAVID

6. BARBIERI BEATRICE

7. BONI CARLO

8. INNOCENTI ALESSANDRA

9. CAPORASO EMANUELE

10. DONNINI EMMA

11. MONACO MICHELA

12. FRATINI MASSIMO

13. DOMENICONI DEBORA

14. DI BUA GIANCARRO SIMONE

15. FUSI SABRINA

16. FORLUCCI CECILIA

TERRITORI BENI COMUNI

1. TAGLIAFERRI ANDREA

2. CAROVANI GIUSEPPE

3. BARLOTTI LAURA

4. CAMPO VANNI

5. CARPINI ENRICO

6. CIOLLI SABRINA

7. DEL ROSSO GUICCIARDO

8. FRATINI LAURA MARIA COSETTA

9. POLVERINI FRANCESCO

10. REDINI SONIA

PER IL CAMBIAMENTO

1. GEMELLI CLAUDIO

2. SCIPIONI ALESSANDRO

3. PICCHIANTI VITTORIO

4. CAPPELLETTI CECILIA

5. TESTAI SIMONE

6. VINATTIERI GIANNI

7. GANDOLA PAOLO

8. DOMINICI CLAUDIA

9. BRUNORI DANIELE

10. BALDINI SOFIA

11. DIPALO MARIA LUISA

12. ZOPPINI MATTEO

13. POGGIALI PAOLA

14. BALDI DEBORAH

TERRITORI AL CENTRO

1. BARTOLINI GERARDINA

2. CASINI FRANCESCO

3. FRATINI STEFANIA

4. GRECO ANTONELLA

5. MANFRONI DALIDA

6. MARCHI ENRICO

7. PACINOTTI STEFANO

8. SALVESTRINI GIOVANNI

9. VIVOLI ANDREA

Per consultare tutti gli aggiornamenti sulle elezioni del Consiglio

Metropolitano del 6 ottobre 2024 clicca qui:

https://www.cittametropolitana.fi.it/elezioni-metropolitane-6-ottobre-2024/

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

