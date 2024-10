Maltempo Toscana, codice giallo per piogge in arrivo sulle zone di nord ovest

Piogge in arrivo sulle zone di nord ovest della Toscana a partire da domani lunedì 7 ottobre, con probabilità, nel pomeriggio, di rovesci temporaleschi nelle province di Lucca, Massa Carrara e Pistoia. Per questo, la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico idraulico sul reticolo minore, con validità dalle 18 alla mezzanotte di domani 7 ottobre. Le zone coinvolte dall’allerta gialla sono la Garfagnana, la Lunigiana e la Versilia

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo