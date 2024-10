Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi nuovo coordinatore di Fratelli d'Italia in Toscana

"Ringraziamo Fabrizio Rossi per l'ottimo lavoro svolto alla guida di Fratelli d'Italia in Toscana. Il Presidente del partito, Giorgia Meloni, ha nominato oggi Alessandro Tomasi nuovo coordinatore regionale. A lui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro". Lo comunica in una nota il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli.

Fonte: Ufficio Stampa

