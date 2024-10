Il gruppo infioratori di Fucecchio ad Assisi per omaggiare il patrono d'Italia

Anche quest'anno, come da tradizione, il gruppo infioratori della Pro Loco di Fucecchio si è recato ad Assisi per omaggiare San Francesco, patrono d’Italia, grazie al patrocinio della Regione Toscana e dei Comuni di Fucecchio e di Assisi e grazie all'accoglienza di UNPLI Umbria. Venerdì 4 ottobre, in occasione della ricorrenza dedicata al Santo, gli infioratori hanno realizzato un tappeto con petali di fiori freschi, accuratamente preparati nei giorni precedenti, rappresentante “San Francesco mentre riceve le stigmate nell'800° anniversario“. A causa del maltempo il quadro è stato allestito all’interno del Sacro Convento, davanti al refettorio dei frati francescani, dove le più alte cariche ecclesiastiche e non hanno potuto ammirare l’opera al termine della cerimonia della consegna dell’Olio Santo da parte della Regione Sicilia. Olio che, come ha spiegato il presidente della Regione Sicilia Renato Schifani dalla Loggia del Sacro Convento, "simboleggia l'impegno a mantenere viva la fiamma della pace, della fratellanza e dell'umiltà".

"Quest'anno il gruppo infioratori è stato accompagnato ad Assisi da Lorenzo Favilli, consigliere comunale delegato all’Infiorata - commenta il presidente della Pro Loco di Fucecchio Francesco Dei - e come sempre è stato un grande onore aver partecipato attivamente ai festeggiamenti di San Francesco, patrono d'Italia".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

