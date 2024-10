Madre e figlio trovati morti nel giardino di casa

Macabro ritrovamento a Orbetello: una donna di 93 anni e il figlio 71enne sono stati trovati cadaveri nel giardino di casa. L'abitazione è nella frazione di San Donato, in una zona isolata di campagna.

A segnalare il ritrovamento sarebbe stato un passante che ha visto la donna a terra, a faccia in giù, nel vialetto di casa. Pensando a un malore avrebbe chiamato i soccorsi. Poi però è stato trovato l'uomo, riverso all'interno di un pozzo artesiano. Non è ancora chiaro cosa sia successo e gli accertamenti dei carabinieri sono in corso.

Stando a quanto trapela da Orbetello i decessi potrebbero essere di alcuni giorni fa. La casa è in una zona non frequentata, la remota ubicazione avrebbe favorito il ritardo nella scoperta dei corpi. Sul posto anche la Croce rossa e i vigili del fuoco.

Notizie correlate