Pellegrini per la pace a San Miniato: processione straordinaria del SS. Crocifisso

Domenica 13 ottobre, la Chiesa di San Miniato guiderà un pellegrinaggio cittadino di preghiera per la pace, portando in processione il Santissimo Crocifisso di Castelvecchio. Questa scultura lignea trecentesca, venerata come miracolosa, sarà al centro di un rito che salda la storia con la fede. La processione intende infatti riconnettersi alle processioni dei Bianchi che, nel 1399, attraversarono le strade della nostra regione per chiedere pace e riconciliazione fra le città e le fazioni in lotta. A 625 anni di distanza, questo gesto di devozione e fede si rinnova.

Il vescovo Giovanni Paccosi, che guiderà la processione, ha scritto in una lettera indirizzata al popolo della diocesi: «Tornando a quell’inizio, come poveri bisognosi del suo amore, vogliamo camminare dietro a questa immagine piagata da mille ferite (le nostre e quelle del mondo intero), dietro a Cristo nostra speranza, con alcune intenzioni precise: in primo luogo per chiedere la pace in Terra Santa e nel mondo; poi in preparazione al Giubileo, per la conclusione del Cammino sinodale in Italia e per le vocazioni sacerdotali e religiose».

La processione partirà alle 15,30 dal Santuario del SS. Crocifisso e raggiungerà la chiesa di San Domenico, dove avrà luogo la preghiera del Rosario. Da qui la processione riprenderà il cammino in silenzio verso la Cattedrale dove il vescovo presiederà l’Eucaristia.

Scrive ancora il vescovo nella sua lettera: «Vorrei che davvero non mancasse nessuna delle nostre comunità parrocchiali, associazioni, confraternite, gruppi giovanili e movimenti, per un gesto di unità della nostra Chiesa diocesana, con al centro Gesù, nostra pace e nostra speranza».

Un invito a partecipare a questo evento di preghiera e di sensibilizzazione per la pace è stato inviato anche ai Sindaci dei Comuni del nostro territorio diocesano.

Fonte: Diocesi di San Miniato

