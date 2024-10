Scontro frontale tra un'auto e un mezzo pesante, vigili del fuoco liberano il conducente

I vigili del fuoco di San Casciano in Val di Pesa sono intervenuti alle ore 11:30 nel comune di San Casciano in Val di Pesa in Via Borromeo, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura che si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno aperto una portiera dell’autovettura che nello scontro era rimasta bloccata, liberando così il conducente un uomo di nazionalità australiana e consegnato al personale sanitario.

