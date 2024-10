Un albero è caduto poco prima delle 18 a Firenze, in viale Machiavelli. Non risultano persone coinvolte, ma la pianta ha invaso completamente una carreggiata, rallentando la circolazione in tutta la zona. Sul posto sono intervenuti i vili del fuoco per rimuovere l’albero e la polizia municipale per gestire il traffico.

