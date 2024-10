Cyber Security, corso gratuito a Pisa

Formatica Scarl, in collaborazione con l'Università di Pisa, la Fondazione ITS Prodigi, Noze Srl e ITIS "G. Marconi", lancia il corso IFTS "Cyb.S.Ex", un percorso formativo gratuito per diventare esperto in cyber security. Il corso, finanziato dal Programma regionale FSE+ 2021-2027, è rivolto a giovani e adulti, occupati e non occupati, con l’obiettivo di formare specialisti della sicurezza informatica in grado di analizzare rischi, gestire infrastrutture e adottare misure per proteggere i sistemi informativi.

Il corso, che rilascia la qualifica professionale IV EQF e Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore in “Tecniche per la sicurezza delle reti e dei sistemi”, mira a rispondere alle esigenze crescenti di sicurezza nel mondo digitale, formando figure professionali capaci di progettare e implementare soluzioni per garantire la sicurezza di reti e sistemi. I partecipanti impareranno a valutare le minacce informatiche a livello infrastrutturale e applicativo, sviluppando competenze tecniche avanzate, sia hardware che software, necessarie per prevenire e gestire potenziali attacchi. Tra le competenze che saranno acquisite vi sono: crittografia, privacy-by-design, gestione delle reti e tecniche di difesa come il vulnerability scanning e l’ethical hacking.

Il programma si articola in 990 ore complessive, di cui 396 ore di stage, con moduli formativi che spaziano dall'inglese tecnico e comunicazione nel team, fino a specifiche tecniche su Linux, cloud DevOps, sicurezza delle reti, crittografia e aspetti pratici del GDPR. Il corso si terrà da novembre 2024 a luglio 2025, presso la sede di Formatica a Ospedaletto di Pisa, in via Gozzini. Possono partecipare giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di un diploma professionale di tecnico, oppure di un diploma di istruzione secondaria superiore, l’ammissione al quinto anno dei percorsi liceali oppure una certificazione delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, di cui al Regolamento adottato con Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007 n. 139. In caso di partecipanti stranieri, il livello minimo di conoscenza della lingua italiana richiesto è il B1.

Le iscrizioni sono aperte fino al 23 ottobre e possono essere inviate via email a amarioarei@formatica.it, consegnate a mano presso gli uffici o spedite tramite raccomandata A/R. I candidati dovranno presentare una copia del documento di identità, curriculum vitae e, per i cittadini non comunitari, un permesso di soggiorno valido. Qualora le domande superassero il numero previsto (max. 20 posti), verrà effettuata una selezione con prova scritta e colloquio motivazionale.Per maggiori dettagli è possibile contattare Teodora Amarioarei al numero 050/580187 o consultare il sito www.formatica.it.

Fonte: Ufficio stampa

