Inaugurati a Pistoia e Agliana i nuovi Punti digitale facile gestiti dalla Cna

Sono stati inaugurati questa mattina presso le sedi della Cna di Pistoia e di Agliana i due nuovi Punti digitale facile (Pdf), che rappresentano un utile aiuto per tutti coloro che hanno difficoltà ad utilizzare il web e ad accedere alla rete attraverso i dispositivi elettronici.

Gli utenti pistoiesi potranno rivolgersi, su appuntamento, alla sede della Cna, in Via Fermi 2 a Pistoia (Tel. 0573 9211) dal lunedì e mercoledì (orario 9.00-12.00; 13.30-16.30) e martedì, giovedì e venerdì (orario 9.00-12.00) oppure alla sede secondaria della Cna di Agliana, in via Don Milani, 15, (Tel. 0574 710569) il mercoledì in orario 9 -12.

Sono moltissime le funzioni che garantiscono i Pdf: sarà infatti possibile attivare la Carta di identità elettronica, accedere ai servizi digitali sanitari regionali a partire dalla tessera sanitaria, attivare e consultare il proprio fascicolo sanitario elettronico, prenotare esami e prestazioni attraverso il Centro unico di prenotazione (Cup), ma sarà anche possibile prenotare appuntamenti in Questura per richiedere o rinnovare il passaporto. Tra le prestazioni dei Pdf rientrano anche i servizi digitali scolastici, i pagamenti alle Pubbliche amministrazioni (attraverso PagoPa) e le altre prestazioni connesse alla propria identità digitale, come lo Spid (il Sistema pubblico di identità digitale), la Cns (Carta nazionale dei servizi) e la Cie (Carta di identità elettronica).

“I Punti digitali facili svolgono - afferma l’assessore alle infrastrutture digitali e ai rapporti con gli enti locali, Stefano Ciuoffo - un’azione concreta e inclusiva che la Regione Toscana mette in campo per ridurre il divario digitale che colpisce in particolare gli strati più fragili della nostra società, a partire dalla fascia più anziana della popolazione, e non soltanto quella. E’ per questo che la Toscana è tra le prime Regioni a mettere in campo, con la collaborazione e il protagonismo degli enti locali, che ringrazio, questa misura per il rafforzamento delle competenze digitali di tutti i cittadini. Investire nell’alfabetizzazione digitale significa anche ridurre la distanza tra Pubblica amministrazione e cittadino, apportando significative semplificazioni nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Un grazie particolare va alla Cna che inserisce nel circuito toscano dei Pdf questi due nuovi nati, a Pistoia e ad Agliana”.

“E’ stata una grande soddisfazione - sottolinea con orgoglio la presidente di Cna Sociale, Paola Calandra - risultare tra i vincitori del bando regionale per l’attivazione dei Pdf e poter così dare, da un lato un aiuto concreto a tutti i cittadini che hanno difficoltà ad accedere ai servizi pubblici online e che d’ora in poi potranno farsi aiutare dai nostri facilitatori digitali e, dall’altro, far parte di un importantissimo progetto della Regione realizzato in accordo con il Dipartimento per la Trasformazione digitale della Presidenza del consiglio del ministri nell’ambito del Pnrr”.

Entrando in dettaglio, il presidente di Cna Toscana Centro, Claudio Bettazzi e il direttore Cinzia Grassi, sottolineano che “I Punti Digitale Facile rappresentano un grande passo avanti per il superamento del digital divide e favoriscono l’inclusione digitale e sociale: sono luoghi fisici nei quali i cittadini verranno aiutati da persone competenti, i facilitatori digitali, nell’uso di Internet e degli strumenti digitali. Nei Pdf attivati da Cna Sociale verranno forniti servizi di supporto e assistenza e gli utenti saranno affiancati e assistiti da operatori specializzati, in postazioni dedicate. E’ grazie al progetto regionale e con il patrocinio del Comune di Pistoia che abbiamo attivato i due Pdf (uno principale e uno secondario) in altrettante sedi Cna”.

I Pdf attivati nelle sedi Cna, come tutti i Pdf d’Italia, sono un servizio finanziato grazie ai fondi dell’Unione Europea e fanno parte del Programma “Repubblica digitale” del Dipartimento per la trasformazione digitale. Con il primo bando in Toscana sono già stati individuati, attraverso gli Enti locali, ben 119 punti, mentre grazie al secondo bando che era rivolto agli enti del terzo settore, la Regione Toscana conta di raggiungere la quota complessiva di 169 centri. Se l’obiettivo nazionale è di raggiungere 2 milioni di cittadini ed aprire circa 3.000 centri, in Toscana si punta a raggiungere 136 mila cittadini entro la fine del 2025.

All’inaugurazione dei due nuovi Pdf che si è tenuta oggi nella sede di Pistoia della Cna Toscana Centro hanno partecipato la presidente di Cna Sociale, Paola Calandra, il presidente di Cna Toscana Centro, Claudio Bettazzi, il direttore Cinzia Grassi e, per le istituzioni, Riccardo Trallori, capo segreteria dell’assessore regionale alle Infrastrutture Digitali e all’Innovazione, Gianluca Vannuccini, direttore del settore Sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e innovazione della Regione Toscana, e Benedetta Menichelli, assessore a Educazione e formazione, università e ricerca, politiche culturali, attività e istituti culturali del Comune di Pistoia.

Fonte: Regione Toscana

