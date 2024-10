Nicolò Luca Cannella confermato presidente dell'associazione Palio delle Contrade Città di Fucecchio

Il Palio delle Contrade "Città di Fucecchio" avrà alla guida ancora Nicolò Luca Cannella. Il presidente è stato confermato al vertice ieri sera dal Consiglio d'Amministrazione dell'associazione che con il proprio voto ha dato così continuità ad un mandato che va avanti da 6 anni e mezzo. Cannella, infatti, prese il posto di Massimo Billi che era rimasto in carica per 8 anni e mezzo fino al marzo del 2018.

Nel ruolo di vicepresidente è stata eletta Tania Benvenuti, anche lei veterana dal CdA: ha maturato una grandissima esperienza sia in ambito organizzativo che per quanto riguarda tutte le manifestazioni collaterali e le tante collaborazione che il Palio di Fucecchio ha messo in campo nell'ultimo decennio.

L'elezione di Cannella alla presidenza rappresenta un elemento di forte continuità che già era stato dichiarato dalla sindaca Emma Donnini con la nomina del CdA, quando aveva confermato ben 6 degli 8 consiglieri uscenti. D'altronde la crescita in termini di immagine ma anche organizzativa e di sicurezza che la manifestazione fucecchiese ha avuto in tempi recenti è sotto gli occhi di tutti. La conferma del presidente quindi ha rappresentato l'anello di congiunzione di un percorso che il Palio ha intrapreso e che intende proseguire su un doppio binario: da un lato con il mantenimento di standard organizzativi di alto livello e dall'altro con un incremento della propria visibilità, anche al di fuori dei confini regionali, collocandosi tra le principali rievocazioni storiche nazionali. Un obiettivo ambizioso che il nuovo CdA presieduto da Cannella intende perseguire in linea con quanto dichiarato più volte anche dalla sindaca Emma Donnini.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

