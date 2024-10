A Empoli un dispositivo per scovare chi guida senza assicurazione e revisione

Centinaia di controlli istantanei per certificare chi si mette in viaggio senza due dei necessari documenti in regola: l'assicurazione e la revisione del mezzo. Ora è possibile nel territorio di Empoli grazie a un nuovo strumento tecnologico in dotazione alle donne e agli uomini della polizia municipale dell'Unione dei Comuni, comando empolese. L'acquisto di questo strumento è stato effettuato dal Comune di Empoli utilizzando le somme incassate dalle sanzioni del codice della strada e dato in dotazione alla polizia municipale.

Come funziona: lo strumento all'interno dell'auto di pattuglia permette, scansionando la targa, di controllare in pochi secondi la revisione e l'assicurazione dei veicoli in transito. Un esempio su tutti dell'utilizzo e della funzionalità: lo scorso 4 ottobre è stato adoperato per la prima volta usata in via Lucchese, nel tratto compreso tra Marcignana e Empoli, e in due ore sono stati controllati circa 800 veicoli. Da questi controlli sono state scoperte 10 violazioni per veicoli con revisione periodica scaduta e 5 per veicoli senza assicurazione.

Circolare senza assicurazione o con revisione scaduta è molto grave: oltre alla sanzione (per la mancata revisione del veicolo sono 173 euro, per la mancata copertura assicurativa è di 866 euro oltre al sequestro del veicolo) ci potrebbero essere problemi di risarcimento danni in caso di incidente stradale. Nelle prossime settimane verranno organizzati altri controlli utilizzando questo nuovo strumento nelle varie località del territorio empolese.

Il comandante della polizia municipale dell'Unione, Massimo Luschi, commenta: "Quello che presentiamo è uno strumento in più, decisamente importante per i controlli di polizia stradale. Essere in regola con l'assicurazione e la revisione è fondamentale. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dotato di questo strumento, presente anche in altre unità operative del comando dell'Unione. Prossimamente faremo controlli in tutte le zone della città, visto che questo strumento è pratico e può essere usato con facilità".

L'assessora alla Polizia Municipale, Valentina Torrini, afferma: "Questo dispositivo aiuta sicuramente il lavoro della polizia municipale, che impiegando meno tempo rispetto agli anni precedenti per fare i controlli sulle auto in strada, può dedicare il resto delle ore a un pattugliamento attento per le strade e le piazze del territorio. I controlli della polizia municipale continuano come sempre, nell'ottica di garantire il rispetto delle regole anche in strada".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

