In doppiofondo dell'auto 1,5 chili di cocaina, arrestato 29enne

Un uomo di 29 anni, di origine marocchina, è stato arrestato a Firenze dai carabinieri per trasporto e detenzione di stupefacenti. Durante un controllo di routine in via Giovanni Luder, zona Peretola, è stato trovato in possesso di oltre 1,5 chili di cocaina nascosta in un doppiofondo sotto il sedile della sua auto. La droga è stata sequestrata e l'uomo è stato posto in arresto.

Notizie correlate