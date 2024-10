Lilt for Women, al via a Firenze le visite gratuite contro il tumore al seno

Al via oggi le visite gratuite per Lilt for Women, l’iniziativa promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori che, in occasione della Campagna internazionale Nastro Rosa, sensibilizza le donne sulla prevenzione del cancro al seno, una patologia che continua a colpire annualmente circa 60 mila donne in Italia.

All’unità mobile di Lilt Firenze, oggi allestita in piazza della Repubblica a Firenze, sono state eseguite visite senologiche gratuite. Testimonial della campagna, la runner e giornalista sportiva Rocìo Rodriguez. Erano presenti anche il presidente di Lilt Firenze Alexander Peirano e la sindaca di Firenze Sara Funaro.

Le visite continueranno il 10-11-15-17-21-25 ottobre (per prenotare le visite telefonare allo 055-576939), negli ambulatori dell’Istituto Prosperius, della Misericordia di Fiesole e al Teatro Reims, grazie alla preziosa collaborazione di queste strutture. A farle saranno i medici senologi volontari Alessandro Filomena e Andrea Herd Smith, da sempre vicini a Lilt Firenze.

"Il tumore alla mammella è il più diffuso tra le donne: colpisce circa 60.000 nuove persone all’anno, e rappresenta oltre il 30% di tutti i tumori femminili. Ma oggi, grazie a farmaci, terapie e tecnologie diagnostiche, la percentuale di guarigione è all'80%" afferma Alexander Peirano, presidente di Lilt Firenze. "Modificare gli stili di vita significa eliminare quei fattori di rischio da cui dipendono oltre il 20% dei tumori al seno. Fondamentale poi è la diagnosi precoce: prima si trova il tumore più sono alte le possibilità di guarigione. L’obiettivo principale della Lilt è vincere i tumori attraverso la prevenzione, che è ancora l’arma più efficace nella lotta contro il cancro, un dato confermato dalla ridotta mortalità per alcune neoplasie e dall’allungamento e miglioramento della qualità della vita del malato oncologico".

"Una giornata importante dedicata alla prevenzione e all’attività di sensibilizzazione sui tumori al seno - afferma la sindaca Sara Funaro - Sono molto contenta ed orgogliosa di essere qui anche oggi, è la mia undicesima edizione e la prima da sindaca. Ringrazio la Lilt per il lavoro importante che fa da sempre su questa tematica. Sono convinta che tutti i livelli istituzionali debbano lavorare assieme per tenere alta l’attenzione sulla prevenzione perché in questo modo si possono aiutare tante donne ad affrontare la malattia in maniera precoce e intervenire in tempo. C’è un’attenzione sempre maggiore alla prevenzione da parte dei cittadini ed è sicuramente grazie alle tante realtà come Lilt che accendono i riflettori su questo tema. Quando si lavora tutti assieme si ottengono risultati e i risultati ci sono stati sia sul fronte di una sempre maggiore prevenzione sia sul fronte dei progressi della ricerca scientifica".

Questa sera la Fontana del Nettuno in piazza della Signoria e le porte storiche della città si illumineranno di rosa, colore simbolo della campagna e della prevenzione, grazie alla disponibilità del Comune e di Firenze Smart che da anni sostengono la Lilt e il suo messaggio di prevenzione.

Fonte: Lilt Firenze

Notizie correlate