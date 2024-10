Manutenzioni, operai al lavoro per pulire le caditoie a Vinci

Da ieri, martedì 8 ottobre 2024, è iniziato il servizio di ripulitura delle caditoie ostruite, coordinato dagli operai del Centro Operativo Comunale. Mercoledì 9 ottobre il lavoro di pulizia è stato svolto nel centro di Vinci e a Vitolini.

Nel Capoluogo, la strada principalmente interessata è stata Via Giovanni XXIII, mentre a Vitolini, gli operai sono intervenuti sulle griglie di Via Lombardia, Via Liguria, Via Piemonte e Piazza della Libertà.

“Un lavoro importante di prevenzione quello di disostruzione delle caditoie, possibile grazie anche ai cittadini che in questi mesi - dice Giulio Vezzosi, assessore con delega alle manutenzioni del Comune di Vinci - ci hanno segnalato tutte le problematiche riscontrate nelle nostre strade. Un ringraziamento anche ai nostri operai che hanno controllato una a una tutte le caditoie e le situazioni di rischio che ci sono state segnalate”.

Il lavoro di pulizia non è ancora finito: in programma ci sono altre caditoie nelle frazioni di Spicchio, Sovigliana, Vitolini e altri punti a Vinci.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

