A Fucecchio 'Un caffè con Forza Italia'

“Le nostre proposte in consiglio comunale, quelle già discusse, e quelle che è nostra intenzione presentare anche grazie al vostro contributo”. E' il tema dell'incontro “Un caffè con Forza Italia” che avrà luogo sabato 12 ottobre al bar Angolo 39 a Fucecchio organizzato dalla sezione locale del partito azzurro. All'incontro che si svolgerà dalle 10 alle 12 sono invitati tutti i cittadini e simpatizzanti del partito.

“Verranno esposti i lavori fatti in consiglio comunale in questi primi quattro mesi, precisa il consigliere forzista Simone Testai, e raccoglieremo le idee e le adesioni per cercare di migliorare Fucecchio, ma soprattutto per cercare di farlo uscire dallo stato di incuria e degrado in cui la città si trova a vivere da alcuni anni in cui assistiamo inermi al mancato rispetto, soprattutto nel centro cittadino, delle più elementari norme di legge e regolamenti comunali senza che l'amministrazione comunale, guidata dalla neo sindaco Emma Donnini, abbia ancora adottato provvedimenti ed iniziative finalizzate a porre in freno al degrado ormai imperante nel centro della nostra città che ha sempre più bisogno di ritrovare la propria identità. Per questo abbiamo organizzato questo incontro di ascolto perché i cittadini non siano sudditi e pagatori di tributi, ma possano far presenti le loro idee attraverso di noi nella sede istituzionale princiale della comunità che è appunto il consiglio comunale. A questa iniziativa ne farà seguito un altra nel prossimo mese per poi confluire il tutto nella Festa Azzurra in programma nel mese di novembre , conclude il consigliere comunale Testati, ed esponente locale di Forza Italia, alla quale saranno presenti esponenti nazionali del partito

