Arte, 'Block Notes' a Montelupo

Sabato 12 ottobre 2024 dalle 10,30 alle 17 ,in collaborazione con AMACI, GDC CONTEMPORANEO per la 20 edizione del Contemporaneo, lo Studio D'arte Serena Tani situato nella Fornace del Museo di Montelupo Fiorentino, presenterà una selezione di opere in carta e ceramica. Si tratta di "Block Notes". Inoltre ai partecipanti verrà donata una carta artistica firmata, fino ad esaurimento serie.

Notizie correlate