Politica in lutto, è scomparsa Brunella Tantussi

Il Sindaco Manuela Del Grande e l’Amministrazione Comunale esprimono cordoglio per il prematuro decesso di Brunella Tantussi, donna impegnata nella politica di Santa Maria a Monte, per dieci anni consigliere comunale, prima all’opposizione e poi nelle file della maggioranza. Tantussi entra in Consiglio Comunale il 28 Novembre del 2013 con la Lista Impegno Civico fino alla fine del mandato nel 2018 . Dal 2018 al 2023 è stata Consigliere Comunale di maggioranza nella Lista Santa Maria a Monte Viva ed ha operato come Presidente della commissione Urbanistica, Edilizia e Lavori Pubblici. Nelle ultime elezioni amministrative è stata candidata nella Lista dell’attuale Sindaco Del Grande che "apprende con sgomento e dolore della scomparsa dell’amica che ha condiviso con passione la campagna elettorale di “Santa Maria a Monte Sempre”. Bella persona, intelligente e simpatica che ha mostrato empatia con tutti noi. Sentiremo la sua mancanza e la ricorderemo con affetto. Ciao Brunella!".

