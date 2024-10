Cisanello, workshop di tre giorni del Master “Ospedali e strutture socio-sanitarie” della Sapienza di Roma

Per tre giorni, dal 10 al 12 ottobre, l’Ospedale Nuovo Santa Chiara è protagonista dell’edizione 2024 del Master di II livello “Ospedali e strutture socio-sanitarie – progettazione, costruzione e gestione” organizzato dal Dipartimento di Architettura e progetto dell’Università La Sapienza di Roma.

Una tappa importante dell’edizione di questo programma formativo altamente specializzato, rivolto a laureati in Architettura e Ingegneria (civile, edile, gestionale e biomedica), è infatti prevista a Pisa in Aoup, con un workshop a Cisanello nell’area direzionale del cantiere articolato in sessioni di lezioni frontali coordinate dall’ufficio del Rup-responsabile unico di procedimento e due visite tecniche guidate alle opere in costruzione.

Oggi la giornata inaugurale, con la presentazione del direttore del Master e l’introduzione ai lavori della direttrice generale dell’Aoup, per poi lasciare spazio all’inquadramento dell’opera con l’illustrazione dello stato di avanzamento del cantiere, degli aspetti di innovazione del programma sanitario in ottica di lungo periodo, del coordinamento da parte della Sas-Struttura ad alta sorveglianza delle esigenze sanitarie con l’attuazione all’interno del progetto, dei ruoli e del complesso organigramma che ruota intorno a questo straordinario investimento in corso in Toscana.

Le altre due giornate sono dedicate all’illustrazione del progetto dal punto di vista degli aspetti architettonici e delle relazioni funzionali, sotto il profilo impiantistico e in relazione alla programmazione e revisione del masterplan. Si parlerà poi del progetto dell’Edificio 3, delle modalità di attuazione del Bim-Building information modeling (modello 3D integrato con i dati fisici, prestazionali e funzio nali degli edifici), dell’ufficio di supporto al Rup nel work-in-progress dell’appalto, dell’inserimento del nuovo ospedale nel patrimonio aziendale. Nella sessione dedicata al cantiere vero e proprio, si parlerà del collaudo statico e tecnico-amministrativo, del contratto e dell’organizzazione della manutenzione, dell’organigramma e delle relazioni funzionali fra gli operatori nella direzione dei lavori, dello sviluppo per fasi operative e step realizzativi, delle tecnologie e dell’organizzazione del cantiere.

Nella terza giornata, nell’ambito della sessione su sviluppo e visione futura spazio ai processi di Ppp-Partenariato pubblico privato per la gestione del complesso sistema ospedaliero, ai riferimenti alle best practice internazionali e alla transizione dal masterplan al masterprogram. In chiusura la parola agli stakeholders con il punto di vista del personale infermieristico e dei pazienti e poi l’illustrazione del ciclo delle acque nel Nuovo Santa Chiara.

