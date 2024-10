Delegazione cinese in visita in Regione, ricevuta dalla vice presidente Saccardi 

Si rafforzeranno i rapporti tra la Toscana e la provincia cinese di Gansu nel nord-ovest del gigantesco paese asiatico. Una relazione nel segno della storia, della cultura e delle potenzialità turistico, tant’è che il comune auspiscio è proprio quello di lavorare insieme per far conoscere, ognuno nell’altro paese, i rispettivi territori ed attrazioni.

Se n’è parlato nel corso di una visita di una folta delegazione cinese ieri a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della giunta regionale toscana. A ricevere il gruppo, guidato dal vice governatore Zhao Jinyun e dal console generale a Firenze Guan Zhongqi, c’era la vice presidente della Toscana Stafania Saccardi.

”Nella nostra regione, in particolare tra Prato e Firenze, quella della comunità cinese è una presenza importante e per noi è un piacere collaborare con la Cina: l’abbiamo fatto in passato sul fronte delle nuove tecnologie e dell’export della nostra produzione agroalimentare e possiamo farlo per la promozione culturale e turistica” ha sottolineato Saccardi.

Nella provincia di Gansu, grande una volta e mezzo l’Italia ma dove vivono solo 23 milioni di persone, il turismo è il settore economico più importante, assieme alle energie rinnovabili: una meta lungo l’antica via della Seta per tanti visitatori, attratti dai paesaggi di una terra che si estende fra l’altopiano tibetano, la Mongolia interna e l’altopiano desertico del Loess, ricca di storia e di tesori anche archeologici, dominata da roccaforti della Grande Muraglia.

Il vice governatore ha invitato la Toscana a partecipare all’Expo culturale che si svolgerà nella provincia cinese il prossimo anno.

Fonte: Toscana Notizie

Notizie correlate