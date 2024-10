È morto Giacomo Maccheroni, storico riferimento del Psi

Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ricorda e saluta Giacomo Maccheroni, classe ‘36, storico riferimento del Psi ed esponente nelle Istituzioni non solo toscane, scomparso questa mattina. Sindaco di Pontedera all’epoca dell’alluvione, assessore regionale all’urbanistica e presidente del Consiglio regionale, parlamentare della Repubblica per due legislature, fino al 1994.

“Giacomo ha impersonato una scuola politica e di vita che ha fatto della gente e dei territori il terreno appassionato del suo impegno, sempre presente e sempre di riferimento per la sua comunità. Sono vicino ai suoi cari a cui consegno il ricordo affettuoso per chi, come Giacomo, è stato protagonista della vita politica in Toscana, portando al presenza della Regione ai massimi livelli istituzionali”.

