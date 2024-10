Empoli, Cerreto Guidi e Fucecchio aderiscono a 'Io non rischio'

Domenica 13 ottobre 2024, in contemporanea con numerose città italiane, Cerreto Guidi, Empoli e Fucecchio, partecipano alla campagna “Io non rischio” che da sempre coinvolge il territorio dell’Empolese-Valdelsa, molto attento ai temi dell’informazione e della sensibilizzazione sulle buone pratiche di protezione civile. In particolare i luoghi individuati per l’iniziativa, che punta ad informare su tutto ciò che si può fare per ridurre i rischi, sono i seguenti:

· CERRETO GUIDI, Via Provinciale Pisana-Pieve a Ripoli (parcheggio del Centro commerciale La Pieve), con l'Anpas di Fucecchio dalle ore 14,00 alle ore 20,00;

· EMPOLI, Piazza Farinata degli Uberti con la Misericordia di Empoli, l’Anpas di Empoli e la Sics (Scuola Cani Salvataggio) dalle ore 9,00 alle 20,00;

· FUCECCHIO, Via di Fucecchiello (parcheggio della Coop) con l’Anpas di Fucecchio dalle ore 9,00 alle 14,00.

L’evento si svolgerà ovunque, grazie all’impegno di volontarie e volontari di Protezione civile, nella Giornata internazionale per la Riduzione del Rischio dei Disastri.

L’appuntamento ha l’obiettivo di diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come il terremoto e l’alluvione. Fondamentale, infatti, è il ruolo attivo dei cittadini che hanno la possibilità di trasformare questa consapevolezza in azione attraverso scelte concrete, da adottare nel proprio quotidiano.

“Io non rischio” è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla stretta collaborazione tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione.

La campagna è promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con Ingv - Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ReLUIS - Consorzio interuniversitario dei laboratori di Ingegneria sismica e in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e l'Anci - Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale [www.iononrischio.it%20]www.iononrischio.it e sui profili social della campagna (Facebook, Twitter e Instagram), è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma. Si può rimanere aggiornati seguendo l’hashtag #iononrischio2024.

Per Simona Rossetti, Sindaca di Cerreto Guidi e delegata alla Protezione Civile dell’Unione dei Comuni “Io non rischio” è una manifestazione molto importante “E’utile per coinvolgere la cittadinanza nella conoscenza dei rischi a cui siamo soggetti e dei corretti comportamenti in caso di emergenza. Si tratta di un’importante campagna, resa possibile grazie ai volontari della Protezione Civile dell’Empolese-Valdelsa che allestiranno appositi punti informativi e che voglio ringraziare per il loro impegno e la loro costante presenza nei momenti di grande difficoltà; è grazie a loro che possiamo fronteggiare in modo efficiente le eventuali calamità che possono verificarsi anche nella nostra area”.

“La nostra amministrazione e quelle degli altri Comuni dell’Unione- aggiunge il Sindaco di Empoli Alessio Mantellassi- stanno lavorando fianco a fianco con gli enti di protezione civile. Esattamente un mese fa eravamo al lavoro per coordinarci sull'ennesimo violento evento meteorologico; fortunatamente tutto andò bene. Questa domenica gli stessi enti saranno in piazza Farinata a mostrare alla cittadinanza qual è il loro impegno sul territorio e come prevenire correttamente. È un ottimo biglietto da visita per accrescere la conoscenza della protezione civile e di chi giorno per giorno lavora per la sicurezza del territorio”.

“E’fondamentale il ruolo della protezione civile per la cultura della prevenzione, che necessita non solo di investimenti importanti ma anche di cittadini informati e consapevoli. Il Comune di Fucecchio-sottolinea la Sindaca di Fucecchio Emma Donnini- ha investito molto su questo aspetto, anche attraverso il coinvolgimento delle scuole e dei più giovani. Per questo sono importanti giornate come quella di domenica che possano accrescere le conoscenze dei cittadini e la loro consapevolezza di quello che sia corretto fare in determinate situazioni di rischio, oggi purtroppo sempre più all'ordine del giorno”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa

