Giornata Mondiale della Salute Mentale, a Montespertoli attivi gli sportelli di ascolto per studenti e cittadini

In occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, il Comune di Montespertoli partecipa all'iniziativa promossa dal Coordinamento Toscano delle Associazioni per la Salute Mentale. Questo Coordinamento, che riunisce 53 associazioni di familiari e utenti, ha come obiettivo la tutela dei diritti delle persone affette da disturbi mentali e delle loro famiglie.

Per sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della salute mentale e manifestare solidarietà a chi ne soffre, il Comune di Montespertoli illuminerà di verde il Palazzo Comunale nelle notti del 9, 10 e 11 ottobre. Il colore verde, simbolo di speranza, rappresenta l'impegno a promuovere una maggiore consapevolezza e inclusività verso questi temi.

L’Amministrazione Comunale rinnova il suo impegno verso il benessere psicologico di tutta la comunità, con un'attenzione particolare ai giovani, affinché nessuno resti solo di fronte a queste difficoltà.

"Investire nella salute mentale significa investire nel futuro della nostra comunità. Con la riconferma degli sportelli vogliamo promuovere il benessere psicologico e prevenire l'insorgere di disturbi più gravi" dichiara l’Assessore alla sanità, Daniela Di Lorenzo.

A partire da questo mese, presso la Scuola Secondaria di I grado "Renato Fucini" dell'Istituto Comprensivo Don Lorenzo Milani, sarà di nuovo attivo lo Sportello di ascolto psicologico dedicato agli studenti. Il servizio, realizzato in collaborazione con la cooperativa sociale Insieme, prevede la presenza di una psicologa specializzata in Psicologia Infantile e dell’Età Evolutiva e in Disturbi Specifici dell’Apprendimento, iscritta all’Albo dell’Ordine degli Psicologi della Toscana.

Lo sportello psicologico, che si protrarrà fino a maggio di ogni anno scolastico, prevede quattro aperture mensili della durata di 2-3 ore ciascuna. Gli studenti interessati potranno prenotare un appuntamento individuale previa autorizzazione dei genitori tramite un modulo di consenso. Si precisa che il servizio non prevede attività di diagnosi o terapia, ma garantisce riservatezza assoluta e protezione tramite il segreto professionale.

Altri servizi di supporto psicologico a Montespertoli

Oltre al servizio scolastico, a Montespertoli è attivo anche lo Sportello di ascolto psicologico al CIAF (Centro Infanzia Adolescenza e Famiglia), un servizio gratuito rivolto a tutti i cittadini. Questo sportello, nato per accogliere le esigenze individuali e fornire sostegno in situazioni contingenti, garantisce uno spazio di ascolto senza giudizio, in un ambiente rispettoso e di fiducia.

Ogni persona può sentirsi libera di esprimere le proprie difficoltà senza timore di essere giudicata, con la garanzia della totale riservatezza. Gli appuntamenti, dedicati sia agli adulti che ai minorenni (previo consenso dei genitori), si svolgono presso il CIAF due giorni alla settimana, su prenotazione: 0571 600216 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 16 alle ore 18) oppure ciaf@comune.montespertoli.fi.it.

Fonte: Comune di Montespertoli

