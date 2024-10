Incidente all'alba a Fucecchio, mezzo pesante finisce fuori strada

Incidente alle prime ore di questa mattina in via Pistoiese, a Fucecchio. A rimanere coinvolto un solo mezzo pesante che, uscendo dalla carreggiata, si è ribaltato su un fianco. Sul posto, alle 6.35, sono intervenuti i vigili del fuoco di Empoli che hanno soccorso il conducente, rimasto illeso e per il quale non è stato necessario l'intervento dei sanitari. Il mezzo, che trasportava granelli di plastica per termo stampe, è stato infine messo in sicurezza.

