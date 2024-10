L'Abc Solettificio Manetti si spegne sul più bello, il derby torna sotto la rocca

Ancora una volta un ultimo quarto disastroso condanna l’Abc Solettificio Manetti. Dopo tre frazioni sempre condotte, i gialloblu si spengono letteralmente negli ultimi cinque giri di lancette, esattamente quando l’Etrusca si mostra più cinica e concreta ribaltando completamente l’inerzia. Alla fine è 73-80 il punteggio che lampeggia sul tabellone del PalaBetti, frutto di un parziale di 10-25 nella quarta frazione in cui è riassunta la terza sconfitta di questa Abc. Un’Abc ancora lontana dalla maturità necessaria per gestire i momenti decisivi del match e che, proprio come nelle prime due giornate con Cecina e Spezia, si annulla completamente nel finale azzerando di fatto quanto di buono messo in campo nei primi tre parziali.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Corbinelli, Gutierrez, Lazzeri, Nnabuife, Cantini

Etrusca: Caglio, Re, Menconi, Cravero, Ndour

Gara che stenta a decollare in avvio, con molti errori da una parte e dall’altra e San Miniato che mette per prima la testa avanti spinta da Menconi. Lazzeri dopo tre giri di cronometro si scalda infilando due triple in rapida successione per il primo vantaggio gialloblu (8-6 a metà frazione), preludio ad 8 punti di uno scatenato Gutierrez che scrivono 16-13. Mentre la zona castellana mette in difficoltà l’attacco biancorosso, Mihajlovic e Ciano provano ad allungare dalla lunetta (23-18) ma Cravero a fil di sirena accorcia per il 23-20 al 10′.

La tripla di Ciano inaugura la seconda frazione ma la risposta ospite è immediata con un’azione da tre punti di Menconi che mantiene invariata la forbice. Ancora Ciano caldissimo dall’arco e quattro punti di Mihajlovic valgono la doppia cifra di vantaggio al 14′ (33-23), cui però fa eco la penetrazione al ferro di Caglio che rompe gli indugi per gli ospiti e va a punire la leggera difesa castellana. Intanto tre falli subiti a stretto giro permettono all’Etrusca di restare aggrappata dalla lunetta e al 15′ il tabellone segna 33-28. Un ottimo movimento spalle a canestro di Mihajlovic cerca di tenere l’Abc in controllo ma una serie di disattenzioni gialloblu fanno rientrare gli ospiti fino al 35-34 su cui coach Manetti ferma il gioco. Al rientro Ndour impatta da sotto a quota 36, mentre la tripla di Lazzeri arriva provvidenziale a portare un boccata d’ossigeno sulla panchina castellana. L’Abc stringe le maglie in difesa e mette di nuovo la testa avanti, finché il buzzer beater di Corbinelli manda tutti all’intervallo sul 46-39.

Dagli spogliatoi, però, rientra soltanto l’Etrusca, che in un amen piazza un break di 8-0 e passa a condurre: 46-47 dopo appena un giro di lancette. Immediato il time out gialloblu, da cui si riparte con il 2/2 di Ciano dalla lunetta. Uno splendido gioco a due tra Gutierrez e Ciano permette all’Abc di tornare in controllo e la penetrazione di capitan Cantini scrive 52-47 al 24′. Mentre l’intensità difensiva castellana si alza, due triple di Gutierrez infiammano il PalaBetti e scrivono 61-52, che diventa 63-55 alla terza sirena.

All’inizio del rettilineo finale, però, Caglio e Scardigli puniscono a ripetizione dalla lunga distanza e costringono l’Abc a rifare tutto da capo: 63-61 dopo due giri di lancette. Un bellissimo assist di Ciano scova Mihajlovic che ristabilisce due possessi di vantaggio ma di fatto si tratta dell’ultimo sussulto gialloblu. Esattamente come nelle prime due gare, l’Abc si spegne sul finale e San Miniato ne approfitta per rimettere la testa avanti con Metsla e poi scappare con due freddissimi canestri dall’arco di Menconi che scavano il solco: 65-74 con 90 secondi sul cronometro. Il resto ormai è contorno e serve soltanto a fissare un altro, amarissimo finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – ETRUSCA BASKET 73-80

Abc Solettificio Manetti: Ciano 14, Marchetti ne, Rosi, Lazzeri 14, Ticciati ne, Corbinelli 8, Viviani, Carzoli ne, Mihajlovic 12, Nnabuife 1, Cantini 5, Gutierrez 19. All. Manetti. Ass. Guerriero, Ciampolini.

Stats totali: 13/27 (48%) da due, 10/8 (36%) da tre, 17/25 (68%) ai liberi, 39 rimbalzi (31 dif, 8 off), 13 assist

Etrusca Basket: Ermelani, Caglio 11, Metsla 5, Menconi 24, Scardigli 6, Godano ne, Penco ne, Re 16, Granchi ne, Ndour 11, Speranza ne, Cravero 7. All. Martelloni. Ass. Menconi, Gori.

Stats totali: 14/35 (40%) da due, 12/37 (32%) da tre, 16/25 (64%) ai liberi, 42 rimbalzi (26 dif, 16 off), 16 assist.

Parziali: 23-20, 46-39 (23-19), 63-55 (17-16), 73-80 (10-25)

Arbitri: Zanzarella di Rapolano Terme, Parigi di Firenze.

