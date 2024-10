Laboratori e corsi della Libera Università, aprete le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni ai Laboratori per bambini, giovani e adulti organizzati dall’Associazione Culturale Il Ponte presso il Centro XXIV Luglio in via F.Ferrucci per il periodo Ottobre 2024-Gennaio 2025.

Nella nuova programmazione dei laboratori ci sono corsi di Comunicazione, Lingua Inglese, Informatica, Intarsio, Pittura e Acquerello e Personal Styling.

La programmazione per i più piccoli prevede 3 laboratori: 2 di Lingua Inglese e uno di Disegno.

Iscrizioni aperte anche per i corsi della Libera Università Ottobre 2024-Maggio 2025.

Il programma, realizzato con sostegno del Comune di Empoli, propone alcune interessanti novità, tra cui un corso sulla Meteorologia e uno sull’Astronomia realizzato in collaborazione con il Gruppo Astrofili di Montelupo e un Laboratorio di lettura e traduzione dall’Inglese di un grande classico della letteratura contemporanea “Le nostre anime di notte” di Kent Haruf condotto dal suo traduttore Fabio Cremonesi.

Oltre ai corsi di Storia della Musica, Storia dell’Arte, Archeologia, Psicologia, Storia, Letteratura, Architettura, Filosofia, quest’anno la programmazione della Libera Università dà grande spazio anche alle materie scientifiche: Neuropsicologia, Chimica, Fisica, Educazione Ambientale.

I corsi della Libera Università si tengono il pomeriggio in orario 16.00-18.00 (date e giorni variabili secondo il corso) presso la sede dell’Associazione in via F. Ferrucci, 12.

Fonte: Ufficio stampa

