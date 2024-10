Lavori all'acquedotto di Canneto a San Miniato

Rinnovare progressivamente le reti idriche del Basso Valdarno, attraverso la sostituzione di importanti tratti di acquedotto, per consentire un servizio migliore, e più sostenibile, in termini di qualità e continuità. È questo uno degli obiettivi principali di Acque. Obiettivo che non si concentra soltanto sui centri urbani più grandi, ma anche sulle frazioni. Ne è un esempio l’intervento appena partito a Canneto, località del comune di San Miniato, per il risanamento della condotta idrica passante lungo via Castelfiorentino.

Nei giorni scorsi, terminate le pratiche necessarie all’inizio delle attività (assegnazione dei lavori all’impresa esecutrice, richiesta dei permessi per la posa in opera delle condotte, etc.), le operazioni sono entrate nel vivo. Nello specifico l’intervento, progettato da Ingegnerie Toscane, riguarda il tratto di via Castelfiorentino che in uscita da Canneto si dirige verso il capoluogo di San Miniato, per un totale di oltre 1.100 metri di nuove tubazioni. Le finalità dei lavori sono quelle di potenziare l’infrastruttura e di risolvere così le problematiche legate alle perdite che insistono oggi sulle vecchie condotte ormai datate.

“Un intervento necessario per il miglioramento del servizio in una zona dove le perdite sono molte - commenta il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli - Grazie ad Acque per questi investimenti importanti. L'impegno del Comune è quello di affiancare l'azienda affinché lavori come questo possano essere estesi anche ad altre zone in cui siamo in difficoltà a causa di perdite frequenti dovute a condotte oramai obsolete”.

“Si tratta di un’opera significativa - aggiunge il presidente di Acque, Simone Millozzi - che rientra in un più ampio programma di ammodernamento del sistema idrico locale, coordinato da Acque in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Miniato. Oltre a migliorare la qualità del servizio per i cittadini, i lavori consentiranno di ridurre il rischio di guasti e sprechi, un aspetto cruciale considerati anche i recenti e ripetuti periodi di siccità degli ultimi anni”.

Per limitare per quanto possibile disagi alla viabilità, verrà utilizzata la tecnica di un cantiere mobile che si sposterà progressivamente su brevi tratti di 50-80 metri, con un senso unico alternato regolato da impianto semaforico. I lavori comportano un investimento da 420mila euro: includono anche il rifacimento degli allacci d’utenza, e salvo imprevisti legati al meteo, si concluderanno entro la fine dell’anno, seguiti dalla riasfaltatura delle aree interessate nei mesi seguenti, una volta completato l’assestamento del terreno.

