Livorno, arrestato un giovane romeno per spaccio di sostanze stupefacenti

I militari del comando provinciale di Livorno coadiuvati dai nuclei carabinieri cinofili di Firenze e Pisa-San Rossore, del nucleo ispettorato del lavoro di Livorno e del 4° nucleo elicotteri di Pisa, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo coordinato del territorio mirato alla visibilità nell’ottica dell’incremento dei livelli di sicurezza percepita, di prevenzione e contrasto alla criminalità diffusa con particolare riguardo allo spaccio di sostanze stupefacenti, anche in aree boschive.

Il servizio, coordinato dalla compagnia di Cecina, ha visto l’impiego di circa 50 carabinieri che hanno eseguito anche delle perquisizioni, due delle quali hanno dato esito “positivo”. Una nei confronti di un 20enne di nazionalità romena ed una ad un 40enne di nazionalità marocchina residenti nel comune di Cecina.

Per il giovane romeno, già gravato da precedenti di polizia in materia di sostanze stupefacenti, sono scattate le manette in quanto trovato in possesso di 40 gr di cocaina, 70gr di hashish e 6 pasticche di ecstasy nonché 28 cartucce per fucile da caccia illegalmente detenute. Quest'ultimo è stato portato presso la casa circondariale di Livorno a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Il cittadino marocchino invece è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti poiché trovato in possesso di 3 gr di marijuana per uso personale.

Nel corso dell’attività, sono stati deferiti in stato di libertà:

- Un 25enne italiano trovato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico oltre 4 volte il limite consentito (2,03 gr/l); per lui è scattato il ritiro immediato della patente di guida ed il sequestro del veicolo;

- Un 30enne di nazionalità marocchina, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, trovato in possesso di circa 8 gr di hashish suddivisa in 6 dosi pronte per la vendita al dettaglio;

- Un 40enne di origini russe ma residente a Rosignano Marittimo sorpreso, presso la Stazione ferroviaria di Rosignano Solvay in possesso di un coltello del genere vietato della lunghezza complessiva di 16 centimetri;

- Un 70enne rosignanese per omessa custodia di armi; in particolare il predetto, titolare di porto d’armi uso caccia, dopo una battuta, lasciava inavvertitamente il proprio fucile sul tetto dell’autovettura, smarrendolo. L’arma è stata rinvenuta e sequestrata dai carabinieri a parecchia distanza. Per lui si provvederà a verificare l’idoneità a mantenere il porto d’armi;

Nel corso dell'operazioni è stato deferito un 38enne di origini albanesi, titolare di un’impresa agricola, per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, è stata altresì disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Infine, 5 persone sono state segnalate alla prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico e sono stati complessivamente sequestrati:

- 41 gr di cocaina;

- 73 gr di hashish;

- 3 gr di marijuana;

- una modica quantità di anfetamine;

- 6 pasticche di ecstasy.

All’esito delle attività sono state controllate 159 persone, di cui 8 sottoposte a misure cautelari e di prevenzione, 120 veicoli e sono state trovate 11 contravvenzioni per un importo totale di circa 1.600 euro.

