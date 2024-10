Marciapiedi, strade e sfalci d'erba: a Empoli proseguono le manutenzioni

Continuano le manutenzioni in giro per il territorio empolese, maltempo permettendo. Gli operai in forze al Comune di Empoli in questi giorni stanno effettuando potature di alberi e siepi, nonché sfalci di erba: sulla riva empolese che si affaccia sul ponte 'De Gasperi' di Sovigliana sono state rimosse erbacce e arbusti che invadevano le panchine. Oltre a questo continuano gli sfalci erba nei cimiteri empolesi in vista del 1 novembre, Festa di Ognissanti, quando tantissime famiglie si recheranno in visita ai loro cari.

I lavori per i marciapiedi si spostano, dopo gli interventi già fatti in zona via Cherubini (e le traverse come via Leoncavallo, via Dami, via Pergolesi, via Corticella e via Corelli), nelle frazioni di Pozzale e Cortenuova (in particolare via dell'Ars Nova), in zona Poste precisamente in via Settembrini. A ovest invece, zona Santa Maria, è in programma l'asfaltatura di via Baccio da Montelupo. Per il centro saranno rimessi a nuovo i marciapiedi nel tratto da piazza Don Minzoni verso via Fabiani. Sempre a est, interventi sui marciapiedi di via delle Olimpiadi, per un completamento dei lavori legati alla realizzazione della nuova pista ciclabile. A breve verranno piantumate pure le nuove alberature lungo la ciclovia. A ovest invece, zona Santa Maria, è in programma l'asfaltatura di via Baccio da Montelupo. Per il centro sarà rimesso a nuovo il manto stradale nel tratto da piazza Don Minzoni verso via Fabiani.

"Continuiamo con le manutenzioni, per tante situazioni da risanare sulle quali sin dall'inizio del mandato abbiamo puntato lo sguardo - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -. Negli scorsi giorni sono stato a Serravalle per il rifacimento dei marciapiedi, l'impegno dell'amministrazione è massimo. Ringrazio l'assessore Falorni, gli uffici e gli operai che continuano a lavorare con grande impegno ed efficienza".

"La stagione autunnale con questi repentini cambi di meteo non permettono un intervento lungo e stabile sulle manutenzioni - spiega l'assessore Simone Falorni - ma sono in programma tanti piccoli interventi che renderanno la vita migliore ai nostri cittadini. Il programma di interventi è ancora lungo, ma noi andiamo avanti".

