Buongiorno oggi ringrazio Caterina che mi ha mandato questa dolce ricetta i Muffin ai frutti di bosco. Come mi ha scritto, spesso li realizza insieme a i suoi bambini. I muffin vanno bene per ogni piccala occasione della giornata così da riempirla di dolcezza.

Muffin ai frutti di bosco

Ingredienti per circa 12 muffin

250 gr di farina di tipo 2

200 gr di frutti di bosco (fragole, lamponi, mirtilli)

250 ml di yogurt al naturale

30 gr di latte o bevanda vegetale

2 uova

1 bustina di lievito

90 gr di zucchero di canna

80 ml di olio di semi di girasole

Scorza di limone grattugiato a piacere

Preparazione

Iniziamo la preparazione dei muffin ai frutti di bosco montando insieme lo zucchero e le uova fino a ottenere un composto spumoso e omogeneo. Uniamo la farina, il latte (o la bevanda vegetale) versando a filo nel composto, poi aggiungete l’olio continuando a mescolare in modo da ottenere la scorsa di limone grattugiata, e delicatamente, incorporiamo, i frutti di bosco. Infine, aggiungiamo lo yogurt e per ultimo il lievito. Versiamo il composto in pirottini di carta o all’interno di uno stampo in metallo per muffin, precedentemente oliato, e cuociamo in forno preriscaldato a 180 gradi per 20 minuti circa. Una volta sfornati facciamoli raffreddare e decoriamoli con i frutti di bosco.

Come mi ha scritto Caterina i muffin potete farli con i vostri bambini e vanno bene per ogni occasione di spuntino e non solo per colazione o merenda, così la vostra giornata sarà riempita di dolcezza.

Caterina

Mandate le vostre ricette a michela@radiolady.it

Seguitemi anche su Facebook www.facebook.com/groups/cucinarechebonta/

Potete ascoltare la ricetta sulle frequenze di Radio Lady 97.7 di Empoli (Fi) oppure sui 102.100 nelle zone di Pisa a partire dalle 8:35 circa ogni giovedì. Il sabato mattina verso le 10:35 c'è cucinare che bontà internazionale, con le ricette da tutto il mondo.

Potete seguire la radio anche in DAB e ci ascolterete anche a Firenze, Prato, Pistoia, Arezzo, Siena. Toscana DAB CH11B.