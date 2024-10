Ottobre rosa: alimentazione e movimento come prevenzione oncologica. Incontro in Comune con esperti

“Nutrire il corpo e alimentare il movimento: i segreti per il benessere nella prevenzione oncologica”, questo il titolo dell’iniziativa organizzata dal Comune di Montelupo che si terrà giovedì 17 ottobre, alle ore 18.00, in Sala del Consiglio presso il Palazzo comunale (viale Cento Fiori, 34).

L’incontro è organizzato in occasione dell’Ottobre rosa, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Saranno presenti professionisti medici, che affronteranno il tema del ruolo dell’alimentazione e del movimento nella prevenzione oncologica.

I relatori: Claudio Caponi, senologo, Elena Corsinovi, della struttura di Dietetica professionale Ausl Toscana Centro, ambito empolese, Giampiero Montanelli della struttura Promozione della salute Ausl Toscana Centro, ambito empolese.

Per tutto il mese di ottobre, inoltre, nei bar aderenti, c’è “Aperitivo in rosa”, iniziativa di cui il Comune si è fatto promotore. Due euro in più pagati pagati per l’aperitivo saranno devoluti all’associazione ASTRO, che si occupa del supporto e della riabilitazione per pazienti oncologici.

Questi i bar aderenti: Caffè Centofiori (viale Cento Fiori, 39); Caffè Le Rotonde ss67 (via Tosco Romagnola); 14.05 Caffè Spritz e Pinsa (via Raffaello Caverni, 60); Circolo La Torre (via della Chiesa, località La Torre); Bar Pasticceria Vezzosi (corso Giuseppe Garibaldi, 13); Circolo Il Progresso (via Rovai, 43); Bar Carlino 2 (viale Cento Fiori, 9); Circolo MCL Fibbiana (piazza San Rocco, località Fibbiana); Bar Pasticceria Gelateria Pimpina (via Fratelli Cervi, 78).

Commenta l'assessora alle Pari Opportunità e al Diritto alla Salute Stefania Fontanelli: "C'è bisogno di promuovere una cultura della prevenzione a tutto tondo, partendo dalla prevenzione primaria, cioè quella che fa leva sugli stili di vita, su quei fattori di rischio modificabili, nei confronti dei quali ognuno può intervenire in prima persona facendo le giuste scelte, per ridurre il rischio di sviluppare la malattia. Quindi una sana alimentazione, evitare il fumo di sigaretta, mantenersi attivi, moderare l'alcol. È per questo che incontri così, di divulgazione, sono fondamentali."