Si perde facendo funghi, lo aiutano i vigili del fuoco

I vigili del fuoco di Barberino di Mugello sono intervenuti dalle ore 17:45 a Barberino in Via di Fresciano per il soccorso a un uomo disperso nel bosco durante la ricerca di funghi. L’uomo ha contattato il NUE 112 che ha trasmesso la chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco, che ha richiesto alcune informazioni e con delle procedure è stata localizzata la zona. Inviata la squadra di terra che ha raggiunto la zona ed ha iniziato la ricerca nel bosco individuando l’uomo trovato in buono stato e non ha avuto necessità dell’assistenza sanitaria.

