Ponte a Egola, prima festa regionale di Multipopolare

Si svolgerà sabato 12 e domenica 13 ottobre, al Circolo Arci C. Pannocchia di Ponte a Egola (PI), la prima festa regionale di Multipopolare.

Multipopolare è l’associazione degli amici di Ottolina TV, canale di informazione online fondato da Giuliano Marrucci, ex giornalista di Report, popolare trasmissione di Rai Tre.

La festa affronterà i temi relativi alla privatizzazione ed alla finanziarizzazione dei servizi pubblici in Toscana ed in Italia, con particolare attenzione alla vicenda della Multiutility nella nostra regione.

Molti gli ospiti attesi nei tre panels previsti per sabato pomeriggio, domenica mattina e domenica pomeriggio.

Cucina aperta con menu a prezzi popolari ed alternativa VEG per la cena di sabato 12 ed il pranzo di domenica 13.

Di seguito il programma completo della due giorni:

Sabato 12 Ottobre – ore 17:00

LA MULTIUTILITY E LA PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI NELLA TOSCANA ROSSA con Marco Cardone (Trasparenza per Empoli), Rossella Michelotti (Comitato Acqua bene Comune), Leonardo Masi (ex candidato Sindaco Empoli), Andrea Tagliaferri (Sindaco di Campi Bisenzio), Giuseppe Carovani (Sindaco di Calenzano), Francesco Polverini (ex candidato sindaco Montelupo Fiornetino) ed Alessandro Volpi (economista Università di Pisa)

Domenica 13 ottobre – ore 10:00

LA PRIVATIZZAZIONE DEI SERVIZI IN ITALIA CON Giovanni Ceraolo (USB), Ilaria Agostini (per Unaltracittà), Tiziano Cardosi (NoTAV Firenze), Giandomenico Savi (San Salvi chi può), Francesco Lazzeri (Coordinamento Toscano Salute Ambiente Sanità), Monica Di Sisto (Fair)

Domenica 13 ottobre – ore 15:00

PRIVATIZZAZIONE E FINANZIARIZZAZIONE NEL SUPERIMPERIALISMO con Giuliano Marrucci (Ottolina TV), Maurizio Brotini (CGIL), Ernesto Screpanti (economista Universià di Siena), Monica Di Sisto (Fair)

