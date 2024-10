Salute e sicurezza sul lavoro: protocollo d’intesa tra Inail e Azienda USL

Presso la sede della Direzione regionale Inail Toscana Giovanni Contenti, Direttore regionale Inail Toscana e Valerio Mari, Direttore generale Azienda Usl Toscana Centro hanno sottoscritto il protocollo d’intesa che punta a rafforzare il sistema della prevenzione territoriale.

L’accordo è proteso al rafforzamento e radicamento di una collaborazione – peraltro già proficua e produttiva – mirata al contrasto del fenomeno infortunistico attraverso politiche di prevenzione nei luoghi di lavoro, oltreché di promozione della salute e salubrità degli ambienti, attraverso azioni congiunte di sensibilizzazione orientate al mondo delle imprese e dei lavoratori con iniziative progettuali di informazione, formazione, assistenza e monitoraggio.

INAIL Toscana e Azienda USL Toscana Centro promuovono politiche attive di prevenzione e promozione della salute e della sicurezza nel mondo del lavoro, favorendo e sostenendo attuazione di piani mirati tra Istituzioni competenti e Parti sociali per elevare e cristallizzare standard di qualità idonei a garantire quella assistenza e quel sostegno ai lavoratori che il mondo produttivo richiede.

Giovanni Contenti: “La sottoscrizione dell’accordo conferma l’importanza delle azioni che Inail costantemente promuove per contribuire alla riduzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in una filosofia di messa a sistema che la sinergia pubblica determina attraverso un principio di identificazione di ruolo. La collaborazione strutturata con Azienda USL Toscana Centro consentirà infatti di

realizzare iniziative importanti in ottica di partecipazione, valore aggiunto per la definizione di interventi di prevenzione capaci di rispondere ai bisogni di tutela del mondo del lavoro adeguandosi alle identità economiche e sociali di un territorio caratterizzato nelle sue diversità produttive ed ancor più diversificato dai continui mutamenti tecnologici che concorrono ad innalzare il ciclo produttivo ma non sempre assicurano adeguate e rispondenti garanzie di tutela lavorativa.”

Valerio Mari ha sottolineato come “La sottoscrizione del protocollo rafforza e rende ancor più strutturato ed efficace il rapporto di collaborazione tra INAIL Toscana e Azienda USL Toscana Centro. In particolare, l'incremento e l'interscambio dei rispettivi patrimoni conoscitivi, con particolare riguardo alla tutela delle fasce più deboli e alla piena integrazione delle differenze di genere e di etnia, rappresentano fattori determinanti e permeanti per la definizione di profili di rischiosità soggettiva sottolineata e sensibilizzata e che non può determinarsi come elemento discriminatorio; pertanto è sempre più necessario addivenire a politiche di prevenzione mirate e “sartoriali” che possano rispondere trasversalmente ad una diversità soggettiva, imprenditoriale e sociale che il mondo del lavoro dichiara

quotidianamente nel nostro territorio di riferimento.”

Fonte: Ufficio Stampa

