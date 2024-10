San Miniato, invasioni di cimici asiatiche e tafani nelle aree rurali

Nelle aree rurali di San Miniato sembra essere aumentata la presenza di cimici asiatiche e tafani. E' questa la segnalazione che ci arriva da un cittadino di San Miniato, residente nella campagna vicino a Balconevisi.

"Ieri sia noi che i nostri vicini di casa siamo stati letteralmente invasi dalle cimici asiatiche, avevamo le case piene e siamo stati costretti a chiudere porte e finestre - spiega il residente - una vera e propria invasione".

Il tafano è un insetto che può essere fastidioso per le punture, quando si incontrano a sciamo impediscono di stare all’esterno delle abitazioni. La cimice asiatica invece è in grado di arrecare gravi danni alle produzioni nel periodo primaverile-estivo.

"Scrivo questo perché vorrei porre l’attenzione su quello che sta avvenendo al di fuori delle città e spero di sollecitare gli organi preposti, USL e amministrazioni locali, ad organizzarsi con sistemi di trappole, disinfestazioni ad ampio raggio, prevenzione e incontri pubblici per sensibilizzare il problema, perché un singolo cittadino non può essere in grado di far fronte a simili problematiche", conclude con preoccupazione e speranza il cittadino.

Notizie correlate