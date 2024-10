Starbucks apre un nuovo locale in centro a Firenze

A Firenze apre un nuovo Starbucks, è il quinto nella città toscana e il quarantaquattresimo in Italia. L'inaugurazione sarà venerdì 11 ottobre. L'apertura sarà in partnership con Percassi, licenziatario unico del brand in Italia. Saranno creati ventisei nuovi posti di lavoro.

Lo store si trova in via del Corso, in pieno centro storico, nella splendida cornice di palazzo Portinari Salviati. Il nuovo store, di 200 mq e con oltre 30 posti a sedere, celebra il ricco patrimonio architettonico e artistico di Firenze.

"I dettagli lineari della facciata del Duomo saranno tradotti nel design, insieme a una tavolozza dalle tonalità verde e terracotta, tipiche degli edifici rinascimentali della città. La location sarà completata con opere d'arte botaniche, che richiamano i vigneti che circondano Firenze" fanno sapere dallo store. Saranno inoltre presenti tutti i prodotti che hanno reso famosa nel mondo la catena biancoverde.

Matteo Morandi, CEO di Starbucks Italy, ha commentato: “Siamo entusiasti di tagliare il nastro del quinto store a Firenze, per una presenza sempre più capillare in una delle città simbolo del patrimonio artistico e architettonico italiano, che si è conquistato il soprannome di 'culla del Rinascimento'. Il nostro piano di crescita in Italia prosegue, forte della partnership tra Percassi e Starbucks, una collaborazione che regalerà nei prossimi mesi altre sorprese a tutti gli appassionati della sirena verde”.

