Tenta di entrare in un giardino privato, aggredisce proprietario e carabinieri: arrestato

Ha tentato di entrare in un giardino privato di un'abitazione, e quando il proprietario è intervenuto per allontanarlo lo ha aggredito. È successo nella notte di martedì 9 ottobre a Campi Bisenzio dove sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il soggetto, un 31enne di origini marocchine senza fissa dimora. Controllato dalla pattuglia, l'uomo è stato trovato in possesso di un monopattino elettrico rubato poco prima nelle vicinanze. Inoltre, durante la fase dell'identificazione, il 31enne è andato in escandescenza opponendo resistenza ai militari e aggredendoli con calci e pugni. Ricondotto alla calma è stato arrestato.

