Occhi aperti stasera! In Toscana potrebbe essere visibile l'aurora boreale

Ricordati i mesi di maggio? Dopo quanto accaduto in primavera, una nuova (e clamorosa) aurora boreale potrebbe tornare in Toscana. La possibilità potrebbe essere proprio nelle serate di giovedì 10 e venerdì 11 ottobre: giorni in cui le condizioni saranno le stesse di maggio.

Non sarà certo semplice riuscire a cogliere questo evento, considerando la serie di condizioni atmosferiche che dovranno aver luogo. Dovrà essere una serata serena, con nessuna nuvola, inoltre sarà importante cercare un punto di appoggio privo di 'inquinamento luminoso'. Le zone di campagna rappresentano in questo senso un ottimo appostamento.

