Tre arresti in tre giorni per sostanze stupefacenti tra Campi e Firenze

Tre persone arrestate in tre giorni dal comando provinciale dei carabinieri di Firenze, trovate in possesso di sostanze stupefacenti. Durante i controlli del territorio, nella serata di lunedì 7 ottobre a Campi Bisenzio un uomo di 52 anni, di origine marocchina, è stato sorpreso mentre con fare sospetto si stava scambiando un pacchetto con un altra persona, per poi allontanarsi velocemente. Fermato e controllato, è stato accertato come avesse appena ricevuto un involucro contenente circa un etto e mezzo di cocaina, già parzialmente suddivisa in dosi. La sera successiva, martedì 8 ottobre, nella zona di via Baracca a Firenze un 29enne di origini marocchine è stato fermato ad un posto di controllo a bordo della propria auto, e sarebbe apparso all'equipaggio nervoso: perquisita l'auto, è stato trovato nascosto nell'abitacolo un pacchetto contenente 1,6 kg di cocaina. Infine nella notte del 9 ottobre, sempre a Firenze, un giovane italiano di 22 anni è stato controllato in strada, poiché aveva un atteggiamento sospetto: perquisito, è stato trovato in possesso di circa un etto di hashish e, presso la sua abitazione, è stato rinvenuto diverso materiale per il confezionamento in dosi dello stupefacente.

Nei giorni scorsi inoltre sono stati organizzati servizi antidroga nel territorio di competenza della compagnia carabinieri di Scandicci, interessata dalla fiera annuale. I controlli, condotti anche con l'ausilio delle unità cinofile, sono stati estesi anche al parcheggio scambiatore di Villa Costanza dove, nella serata dell'8 ottobre, è stato rinvenuto tra i bagagli trasportato su un autobus in transito un pacco contenente 1 kg di cocaina, di cui non è stato tuttavia individuato il proprietario. Lo stupefacente è stato per questo sottoposto a sequestro a carico di ignoti.

Notizie correlate