Un fine settimana all’insegna dell’arte a Montelupo Fiorentino

Un fine settimana all’insegna dell’arte: il 12 e 13 ottobre Montelupo si anima con gli eventi organizzati in occasione della Giornata del Contemporaneo e della Giornata delle famiglie al museo (FAMU).

La 20a Giornata del Contemporaneo è un evento promosso da AMACI (Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani) con il sostegno della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura e in collaborazione con la Direzione Generale per Diplomazia Pubblica e Culturale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Per questa edizione, sabato 12 ottobre, Montelupo Fiorentino partecipa con tre appuntamenti speciali.

Dalle ore 10.30 alle ore 17.00, sarà aperto al pubblico lo studio di Serena Tani, presso la Fornace del Museo in Via Giro delle Mura 84. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire il ciclo di opere in mostra e partecipare a un evento unico, organizzato con il supporto online di AMACI. In occasione della giornata, l’artista donerà una piccola opera su carta, numerata e autografata, a ciascun visitatore.

Alle ore 16.00 partirà una suggestiva passeggiata nel borgo di Montelupo alla scoperta delle opere d’arte contemporanea in ceramica esposte lungo il percorso cittadino. La passeggiata, della durata di circa 1 ora e 30 minuti, partirà dal Museo della ceramica, passerà per la Fornace, il Pozzo dei Lavatoi e si concluderà nel Parco della Villa Medicea dell’Ambrogiana. L’attività è gratuita e aperta a un massimo di 25 partecipanti. Si consiglia di indossare scarpe comode. Per partecipare è consigliata la prenotazione: museo@comune.montelupo-fiorentino.fi.it; 0571 1590300.

A partire dalle ore 17.30 fino alle ore 22.00 sarà inoltre possibile visitare la mostra “SETTE STANZE – Arte negli spazi abitati”, presentata dall’associazione Mi chiamo Viscardo presso Ginestra Fiorentina (Via Chiantigiana 1/C). Dieci artisti esploreranno l’interazione tra le proprie opere e gli spazi quotidiani domestici e lavorativi, con un testo critico a cura di Christian Caliandro. Gli artisti in mostra sono: Marco Ulivieri, Vittorio Cavallini, Nadia Baldi, Federico Biancalani, Carlotta Fantozzi, Martina Fontana, Valentina Batini, Leonardo Taddei, Stefano Bruschi, Lisa Lazzerini.

La mostra è realizzata con il patrocinio del Comune di Montelupo Fiorentino e del Comune di Lastra Signa, in collaborazione con il Museo della ceramica di Montelupo Fiorentino. L’evento proseguirà anche domenica 13 ottobre (orario 10.30-22.00).

Per la Giornata delle Famiglie al Museo due gli eventi previsti.

“Un museo green” si terrà sabato 12 presso il Museo Archeologico (via Santa Lucia, 33), dalle 9 alle 13. In occasione di FAMU il museo accoglierà tutte le famiglie interessate con un percorso di visita interattivo che aiuterà a riflettere sui temi dell’ecologia e della sostenibilità. L’ingresso è gratuito, per informazioni chiamare o inviare un messaggio whatsapp al 339 4666461.

Domenica 13, al Museo della ceramica, torna “Tutti al museo!”. Dalle ore 16:00 alle ore 17:00 in programma una visita guidata alla mostra "Terre di Spezierie. Ceramiche di Montelupo per Santa Maria Nuova e le farmacie storiche della Toscana" e alla collezione permanente. Il costo della visita guidata: 8,00 € per adulti e 5,00 € per bambini. In occasione di FAMU l’ingresso al Museo è gratuito. Dalle ore 17:00 alle ore 18:00 si terrà invece un laboratorio di decorazione su ceramica per bambini, dal costo di 6,00€ a testa.

