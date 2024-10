Usano la tecnica del finto carabinieri e del falso avvocato: truffata 64enne

La polizia ha rintracciato e denunciato due giovani di 21 e 28 anni, sospettati di aver truffato una donna di 64 anni a Siena. Utilizzando la tecnica del "finto carabiniere" e del "falso avvocato", i truffatori hanno convinto la vittima a consegnare loro 200 euro in contanti e gioielli in oro, facendole credere che suo figlio fosse coinvolto in un incidente automobilistico.

Dopo la denuncia, la polizia ha identificato i sospetti grazie alle telecamere di sorveglianza e al sistema di lettura targhe, rintracciando l'auto sulla quale i truffatori erano fuggiti. I due giovani sono stati fermati dalla polizia stradale di Cassino con i gioielli in loro possesso, poi riconosciuti dalla vittima. Entrambi sono stati denunciati, e i gioielli sono stati restituiti alla vittima.

