Use Computer Gross, testa e Baccetti per due punti importanti

Che non sarebbe stata facile si sapeva ed è anche per questo che il giorno dopo in casa Use Computer Gross si respira un’aria serena. La vittoria con Arezzo nel turno infrasettimanale, seconda in casa, consente alla squadra di coach Valentino di fare un passo in avanti in questo inizio di campionato e prendersi due punti non facili.

“E’ stata una partita difficile contro una squadra che ha qualità – spiega il tecnico – abbiamo cercato fin da subito di mettere in campo la necessaria aggressività ma questo elastico fra il più 5 ed il più 10 ha fatto sì che Arezzo restasse sempre in partita. Nel finale punto a punto siamo stati bravi a mantenere la concentrazione, a fare i tiri che volevamo ed a portare a casa due punti che sono importantissimi. Eravamo preparati anche alla loro zona e l’abbiamo attaccata bene con la pazienza e la circolazione di palla che non sono mai facili. Quindi bene così”. Con un Baccetti sopra le righe. “Sì, Lorenzo ha giocato una partita di personalità ed ha preso tiri decisivi. Sono contento per lui perché è un ragazzo che lavora sempre con impegno e la gratificazione che ha avuto se la merita tutta. Oltre a lui, bene anche Mazzoni che ha preso cinque rimbalzi offensivi e Rosselli che, nel finale, ha gestito bene le diverse situazioni. Per ora siamo soddisfatti di queste prime tre partite e ci prepariamo alla difficile trasferta che ci aspetta domenica a Firenze sul campo del Legnaia”.

