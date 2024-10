World University Rankings: l’Università di Siena nella fascia alta della classifica

Cresce l’Università di Siena nella prestigiosa classifica Times Higher Education - World University Rankings. L’Ateneo sale nella fascia di posizioni 351-400 a livello mondiale dalla fascia 501-600 dell’anno passato, scalando quindi almeno 100 posizioni.

Il ranking rappresenta quindi un eccellente riconoscimento internazionale per l’Ateneo senese, che entra a far parte del gruppo “Top 20%” tra le migliori istituzioni accademiche del mondo (2.092 sono quelle pubblicate).

La Times Higher Education - World University Rankings è una prestigiosa classifica universitaria mondiale che valuta la performance di università ad alta intensità di ricerca in tutte le loro missioni principali: insegnamento, ricerca, trasferimento tecnologico e dimensione internazionale. Si caratterizza per l’ampio set di indicatori di performance che considerano diversi aspetti dell'università ed è utilizzata da studenti, accademici, dirigenti universitari, industria e governi.

A guidare la crescita sono le attività di insegnamento, trainato a sua volta dall’alto numero di laureati che proseguono nei dottorati di ricerca e scuole di specializzazione; la produttività e la qualità della ricerca, intesi rispettivamente come numero di pubblicazioni e le conseguenti citazioni da parte di ricercatori di altri atenei; l’alto numero di brevetti per il trasferimento tecnologico. La dimensione internazionale è sostenuta infine dalla presenza di co-autori internazionali nelle pubblicazioni (nel 46% dei casi) e dal rilevante numero di studenti internazionali (10% della popolazione studentesca).

Per quanto riguarda il posizionamento nel confronto fra atenei in Italia, l’Università di Siena sale al 14° posto su 55.

Commenta il Rettore Roberto Di Pietra: "Ringrazio i Delegati Simone Borghesi e Elena Petricci e la struttura delle Relazioni internazionali, con il contributo di Andrea Bernini, per il lavoro svolto nella presentazione e valorizzazione dell'offerta formativa dell'Università e del sistema di relazioni internazionali esistente. Al di là del miglioramento registrato nella classifica Times Higher Education, di cui siamo contenti, questo significa che abbiamo cominciato un percorso che ci rende più e meglio visibili a livello internazionale. La direzione intrapresa è quella giusta e richieste ulteriori sforzi per favorire la nostra attrattività e migliorarla in termini non solo quantitativi".

Spiega il Professor Simone Borghesi, Delegato alle Relazioni internazionali: “È un risultato di grande prestigio che conferma il trend ascendente registrato negli ultimi anni anche in altre classifiche internazionali come quella redatta da QS. Il risultato di quest’anno eguaglia il miglior piazzamento di sempre del nostro ateneo nel ranking di Times Higher Education, ma oggi questo risultato appare ancor più significativo perché ottenuto in un contesto sempre più competitivo e su un numero molto maggiore di atenei a livello mondiale (oggi circa 2.100 invece dei 1.250 del passato). Il balzo in avanti di oltre 100 posizioni conferma l’ottima reputazione internazionale di cui gode l’Università di Siena e premia il lavoro dei nostri ricercatori che fanno registrare un’ottima performance nella classifica in particolare per la loro elevata produttività”.

Fonte: Ufficio Stampa Università di Siena

