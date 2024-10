Basket donne, Use Rosa Scotti debutta contro San Giovanni Valdarno

Non è dura, di più. Sabato sera alle 21 il debutto interno dell’Use Rosa Scotti sarà infatti contro l’altra toscana del girone, una delle big del campionato: Galli San Giovanni Valdarno (arbitri Scaramellini di Colli al Metauro e Alessi di Lugo).

Sarà la prima palla a due alzata quest’anno in via Martini ed è anche per questo che gli obiettivi sono due: avere un palazzetto che faccia da degna cornice alla partita e, naturalmente, ripagare i tifosi con una prestazione importante. Al primo aspetto pensa la società visto che, chi si presenterà al palazzetto con qualcosa di biancorosso, potrà entrare gratuitamente. Al secondo dovrà pensarci la squadra.

“Affrontiamo una squadra costruita con ambizioni importanti e diverse rispetto alle nostre – spiega coach Alessio Cioni – Galli ha un roster molto profondo con giocatrici esperte e due straniere sì nuove per l’Italia ma che sono di livello assoluto. E’ sicuramente una delle quattro corazzate che ci sono in questo girone, una squadra di un livello superiore. Noi ci presentiamo alla partita con la nostra gioventù, con un’età media di 21 anni e con l’assenza di Prats. L’immagine è quella della montagna da scalare ma vorremmo provarci con l’entusiasmo, la volontà e la spensieratezza che abbiamo. Sono le armi per provare a vincere dopo quanto fatto all’esordio contro Benevento”. “Un aiuto importante – prosegue Alessio Cioni – lo aspettiamo dal pubblico a cui rivolgo l’appello a venire a sostenere le nostre ragazze, specie le giovani che hanno bisogno di sentire la vicinanza dei tifosi. Sarebbe bello giocare in un palazzetto che ci sostiene in questa difficilissima partita”.

Quindi sabato sera Pala Sammontana gremito e a colori biancorossi.

