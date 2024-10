Mobilità, sicurezza idraulica, sport e altro: il piano triennale delle opere pubbliche a Empoli

È stato reso noto il programma triennale delle opere pubbliche 2025-2027 da parte dell'amministrazione comunale empolese. Questo fondamentale documento diventa la bussola per la giunta guidata da Alessio Mantellassi in cui dare priorità a interventi dislocati sul territorio. Il piano prevede investimenti totali da quasi 56 milioni di euro, suddivisi in: 19,4 milioni per il 2025, 18 milioni per il 2026 e 18,5 milioni per il 2027, con "interventi significativi in ambito architettonico, infrastrutturale e di valorizzazione storico culturale oltre che ambientale e per l’efficientamento".

Il suddetto piano rappresenta per ciascuna annualità le opere pubbliche previste in avvio in quell’annualità e la relativa copertura economica. Quando invece il progetto esecutivo è stato approvato e la procedura di gara è stata avviata, l'opera ha già avuto il via e non è rappresentata nel piano anche se è ancora in fase di completamento, come per esempio il teatro Il Ferruccio, per il quale è stato affidato l'appalto integrato con progettazione esecutiva e lavori allo stesso operatore economico.

LA RELAZIONE

Nella relazione a corredo del programma, si sottolineano interventi importantissimi per Empoli: come Arno Vita Nova, che ha un poker di interventi tra cui la riqualificazione degli ex Macelli del Lungarno Alighieri (3,2 milioni di euro) e la passerella ciclopedonale sull'Arno tra Tinaia e Capraia e Limite (3,3 milioni di euro), oltre alla riqualificazione di Palazzo Ghibellino (2,5 milioni) e di Porta Pisana (800mila euro). Arno Vita Nova verrà attuato nel 2025.

Per la mobilità dolce, si punta su tre piste ciclabili diverse in ognuna delle annualità per collegare centro con le frazioni: la più vicina in ordine di tempo è quella verso Pozzale-Casenuove. Ancora la viabilità è interessata con la circonvallazione Sud per l'area di Ponzano.

Sulla sicurezza idraulica, la previsione riguarda le casse di espansione del torrente Orme (5,7 milioni di fondi regionali, già annunciati nella manovra di bilancio Empoli 100 Giorni) e le casse a protezione di Sant'Andrea e Fontanella, a sud del comune (3 milioni, programmati per il 2027).

IL PIANO TRIENNALE, ANNO PER ANNO

Il 2025 vedrà la ristrutturazione di Palazzo Ghibellino (2,5 milioni di euro all'interno del progetto Arno Vita Nova), la riqualificazione degli ex Macelli del Lungarno Alighieri (3,2 milioni di euro con Arno Vita Nova), la riqualificazione del giardino di piazza Matteotti (400mila euro), la realizzazione del nuovo gattile comunale (350mila euro), la manutenzione del cimitero di via Salaiola (700mila euro per il secondo stralcio) e nuovi loculi per quello di Fontanella (330mila euro), il restauro di Porta Pisana (800mila euro, anch'esso con Arno Vita Nova). La ciclopista per Pozzale-Casenuove varrà 565mila euro. I fondi per le strade comunali saranno 700mila euro, per gli immobili e impianti sportivi ben 850mila.

I piani per il 2026 vedranno il prolungamento della circonvallazione Sud (3,6 milioni di euro). La ex Casa del Fascio di Fontanella verrà ristrutturata con 600mila euro. Il primo stralcio della messa in sicurezza idraulica della piana di Marcignana vale 1 milione di euro, avranno nuovi parcheggi le frazioni di Avane (280mila euro per via Motta) e Monterappoli (180mila euro). In zona stadio, è previsto un investimento da 300mila euro per la rotatoria tra via delle Olimpiadi e via di Serravalle a San Martino, un'altra rotatoria sarà adeguata al Terrafino tra via del Castelluccio e via 1° Maggio (200mila euro di investimento) mentre l'archivio storico comunale di via Torricelli sarà ampliato con un costo stimato sui 400mila euro. Continuerà l'ampliamento del cimitero di Pontorme per 500mila euro. Sul fronte manutenzioni, 700mila euro andranno per la pavimentazione del centro storico, tra via Lavagnini e via Del Papa. La manutenzione profonda delle strade varrà 700mila euro, degli immobili e degli impianti sportivi ben 850mila euro. La nuova ciclabile che verrà realizzata (in località Villanuova) vedrà una spesa per 400mila euro. Tra i progetti quello per la nuova scuola 'Carducci' (5,8 milioni di euro) e per l'asilo Stacciaburatta a Ponzano (2,48 milioni).

Il 2027 avrà tra i progetti più onerosi portanti un nuovo Palazzetto dello Sport da 3 milioni di euro, il secondo stralcio per la realizzazione del nuovo impianto di atletica da 2,5 milioni di euro, la ristrutturazione di Palazzo Pretorio (1,5 milioni di euro), percorsi ciclabili a Ponte a Elsa e il secondo stralcio per la piana di Marcignana (entrambi valgono 1 milione di euro). Altri interventi per importi minori riguardano l'ampliamento e ristrutturazione della scuola primaria San Giovanni Bosco di Ponte a Elsa (965mila euro), un nuovo campo di calcio a 11 a Pozzale (600mila euro), due parcheggi da 300mila euro ciascuno a Pagnana e Pontorme, due rotatorie a Marcignana e tra la ss67 e via del Castelluccio (la prima da 350mila, la seconda da 300mila euro). Per Serravalle verranno investiti 250mila per il consolidamento delle sponde del lago del Parco e 650mila per il parcheggio a servizio del parco. Poco distante, il ponte sull'Orme di via Bisarnella vedrà una manutenzione straordinaria da 500mila euro. Altre manutenzioni saranno effettuate per immobili e impianti sportivi (850mila euro) e per le strade comunali (700mila euro). A proposito di impianti sportivi, 400mila euro giungeranno per riqualificare la palestra Busoni. In centro, la riqualificazione di piazza Don Minzoni (zona stazione) vedrà un'impegno di spesa per 300mila euro. Il 2027 sarà anche l'anno delle già citate casse di espansione a Sant'Andrea e Fontanella da 3 milioni di euro.

LE DICHIARAZIONI - "Il piano triennale che andiamo a presentare è ambizioso ma concreto allo stesso tempo - commenta il sindaco Alessio Mantellassi -, in 36 mesi inseriamo investimenti importanti già a partire dal 2025 con i quattro interventi di Arno Vita Nova, tre piste ciclabili verso tre località diverse, la ristrutturazione di due palazzi storici in centro come Palazzo Pretorio e Palazzo Ghibellino, inoltre si lavora sulla sicurezza idraulica lungo le piane a rischio alluvione come Marcignana e Fontanella-Sant'Andrea. Senza contare quello che non è all'interno di questo piano ma su cui i lavori sono in esecuzione. Ma quel che mi sta particolarmente a cuore di questo piano è la somma dei tanti piccoli investimenti che riguardano le frazioni, oltre alle manutenzioni stradali e degli edifici che rimangono costanti per ognuno dei tre anni. Empoli cambierà in positivo con questi interventi, lavoriamo a testa bassa per questo impegno".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

Notizie correlate