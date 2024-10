Incendio in un appartamento in zona Statuto

Alle prime luci di questa mattina i vigili del fuoco di Firenze sono intervenuti a Firenze in via Francesco Gianni per un incendio di un appartamento situato al piano terreno. Inviate due squadre un’autobotte e un’autoscala a scopo precauzionale.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio che ha riguardato un monolocale. Non risultano persone coinvolte. Sono in corso le operazioni di bonifica.

