I vigili del fuoco di Calenzano, sono intervenuti alle 00:30 nel comune di Calenzano in Via Bordoni per l’incendio di un materasso all’interno di una abitazione. L'incendio è stato estinto dai Vigili del fuoco e non risultano danni ai locali. A scopo precauzionale sono stati portati due bambini al Mayer e due adulti a Careggi per controlli di rito.

