Minaccia e picchia la ex, condannato a 2 anni e 4 mesi

Condannato a 2 anni e 4 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia, commessi nei confronti dell'ex compagna dal 2019 al 28 aprile 2024, un 41enne di Lucca è stato arrestato dai carabinieri venerdì scorso.

Le indagini hanno permesso di accertare che l'uomo, durante il periodo di convivenza con la compagna in un piccolo appartamento del centro storico di Lucca, aveva sottoposto la donna a maltrattamenti, in alcune circostanze anche davanti ai figli minori. Dopo alcuni anni di pacifica convivenza, il 41enne, a seguito di alcune vicissitudini di natura personale, ha cominciato ad avere atteggiamenti violenti nei confronti della donna, divenuti sempre più gravi, fino ad arrivare a vere e proprie aggressioni fisiche.

Per questo la donna lo aveva allontanato da casa, ma lui aveva insistito e la sera dello scorso 28 aprile, nel tentativo di rientrare in casa, ha nuovamente aggredito l'ex compagna. L'aggressione è terminata solo con il tempestivo arrivo dei carabinieri, che ha costretto il 41enne a fuggire per evitare l'arresto. Dopo le formalità di rito, l'uomo è stato accompagnato nel carcere di Lucca.

