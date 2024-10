Pattinaggio artistico, Prato d'argento con Mattia Danesi alla Europe Cup

Un 2024 da incorniciare per l'atleta pratese Mattia Danesi. A poche settimane dalla conquista della medaglia d'oro nella Coppa del Mondo, l’atleta della Primavera Prato conclude la stagione con una nuova medaglia. Stavolta d'argento, ottenuta nella Coppa Europa tenutasi a Zurigo, in Svizzera. Quella appena conclusa è stata una stagione straordinaria per Mattia Danesi, che non ha mai mancato il podio in tutte le competizioni e gare internazionali del 2024 a cui ha preso parte.